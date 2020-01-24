Население России сократилось второй год подряд

Численность российского населения продолжила сокращаться в 2019 году, свидетельствуют данные Росстата. При этом темпы убыли снизились.
Постоянное население России на 1 января 2020 года составило
146 миллионов 745,1 тысячи человек. Это на 35 тысяч 622 человека меньше, чем на
начало 2018 года, указывается в данных ведомства.
Отмечается, что опубликованный Росстатом документ представляет собой предварительную оценку, она не учитывает факторы изменения численности населения — естественный прирост и сальдо миграции.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что рождаемость в стране снова падает, а Россия вступила в сложный демографический период. После этого глава государства призвал обеспечить рост показателя рождаемости уже к середине десятилетия.