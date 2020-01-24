Крыша вагоноремонтного завода в Кузбассе обрушилась на рабочих

Крыша вагоноремонтного завода «Новотранс» в Прокопьевске Кемеровской области обрушилась под тяжестью снега. В цехах находилось 120 рабочих, известно об одной пострадавшей, сообщила Sibnet.ru руководитель пресс-службы областного ГУ МЧС Виктория Оленникова.

ЧП произошло в пятницу. Крыша рухнула, предположительно, под тяжестью снега. В момент происшествия в цеху находилось около 120 человек. Эвакуированы все. Одна женщина пострадала, ее увезли в больницу с легкими травмами.

ООО Грузовая компания «Новотранс» — транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными и морскими перевозками. Является одним из крупнейших операторов грузовых вагонов в России и странах СНГ.

В состав холдинга входят четыре вагоноремонтных завода — Каширский вагоноремонтный завод, Кузбасское вагоноремонтное предприятие в Прокопьевске, Бийское вагоноремонтное предприятие и ООО ВРП в поселке Тайтурка.