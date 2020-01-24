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Крыша вагоноремонтного завода в Кузбассе обрушилась на рабочих

Источник:
Sibnet.ru
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Крыша вагоноремонтного завода «Новотранс» в Прокопьевске Кемеровской области обрушилась под тяжестью снега. В цехах находилось 120 рабочих, известно об одной пострадавшей, сообщила Sibnet.ru руководитель пресс-службы областного ГУ МЧС Виктория Оленникова.

ЧП произошло в пятницу. Крыша рухнула, предположительно, под тяжестью снега. В момент происшествия в цеху находилось около 120 человек. Эвакуированы все. Одна женщина пострадала, ее увезли в больницу с легкими травмами.

ООО Грузовая компания «Новотранс» — транспортный холдинг, занимающийся железнодорожными и морскими перевозками. Является одним из крупнейших операторов грузовых вагонов в России и странах СНГ.

В состав холдинга входят четыре вагоноремонтных завода — Каширский вагоноремонтный завод, Кузбасское вагоноремонтное предприятие в Прокопьевске, Бийское вагоноремонтное предприятие и ООО ВРП в поселке Тайтурка.

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Крыша завода в Кузбассе обрушилась на рабочих
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Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...