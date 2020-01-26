Горнолыжный курорт построят возле Байкала

Министерство экономического РФ развития готово согласовать разрешение на включение горы Мамай в Бурятии в особую экономическую зону, что позволит начать строительство горнолыжного курорта у Байкала, сообщил руководитель региона Алексей Цыденов.

«Он (курорт) находится у нас в центральной экологической зоне, вы знаете, что строить в ЦЭЗе можно только в рамках особых экономических зон. Есть "Байкальская гавань", там строить можно. Сейчас работаем с минэкономразвития России, чтобы гору Мамай включить в особую экономическую зону. Тогда там можно будет что-то строить, делать горнолыжный спуск», — сообщил Цыденов в ходе прямого эфира.

Согласие от Минэкономразвития получено, добавил Цыденов. Но леса, находящиеся на горе Мамай, носят статус «защитных», а значит строить там нельзя. «Сейчас уже работаем с Рослесхозом с Минприроды по статусу этих лесов», — резюмировал глава региона.

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Ежегодно на гору Мамай приезжают около 4 тысяч любителей зимних спортивных развлечений. Мамай по итогам 2017 года вошла в десятку лучших мест для фрирайда в России. Сейчас инфраструктуры для горнолыжного спорта там нет, а инвестор не может приступить к строительству, пишет «Finanz.ru».

Реализация проекта по строительству курорта на горе Мамай рассчитана на 2020-2029 годы, общая сумма инвестиций — 2,5 миллиарда рублей, 30 из которых уже вложили в проект.