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Горнолыжный курорт построят возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство экономического РФ развития готово согласовать разрешение на включение горы Мамай в Бурятии в особую экономическую зону, что позволит начать строительство горнолыжного курорта у Байкала, сообщил руководитель региона Алексей Цыденов.

«Он (курорт) находится у нас в центральной экологической зоне, вы знаете, что строить в ЦЭЗе можно только в рамках особых экономических зон. Есть "Байкальская гавань", там строить можно. Сейчас работаем с минэкономразвития России, чтобы гору Мамай включить в особую экономическую зону. Тогда там можно будет что-то строить, делать горнолыжный спуск», — сообщил Цыденов в ходе прямого эфира.

Согласие от Минэкономразвития получено, добавил Цыденов. Но леса, находящиеся на горе Мамай, носят статус «защитных», а значит строить там нельзя. «Сейчас уже работаем с Рослесхозом с Минприроды по статусу этих лесов», — резюмировал глава региона.

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Ежегодно на гору Мамай приезжают около 4 тысяч любителей зимних спортивных развлечений. Мамай по итогам 2017 года вошла в десятку лучших мест для фрирайда в России. Сейчас инфраструктуры для горнолыжного спорта там нет, а инвестор не может приступить к строительству, пишет «Finanz.ru».

Реализация проекта по строительству курорта на горе Мамай рассчитана на 2020-2029 годы, общая сумма инвестиций — 2,5 миллиарда рублей, 30 из которых уже вложили в проект.

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Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?