НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: © PhotoMIX-Company / Pixabay License

Квартиры с самой высокой стоимостью аренды нашли в Сибири. Лидером оказался Иркутск, где владельцы сдают квартиру по цене 200 тысяч рублей в месяц, следом идет Новосибирск со стоимостью 150 тысяч за четыре комнаты, сообщила пресс-служба сервиса по подбору недвижимости «Циан».

Самый дорогой лот на рынке аренды Сибири — это квартира площадью 130 квадратных метров в Иркутске. Стоимость — 200 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на бульваре Гагарина и может похвастаться эксклюзивной отделкой, а из окон открываются виды на Ангару.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере

С отставанием на 50 тысяч рублей на второй позиции расположилась Новосибирская область. В этом регионе с максимальной ценой 150 тысяч рублей в месяц представлена квартира площадью 185 квадратных метров с отделкой в современном стиле.

Тройку лидеров замыкает Красноярск с показателем 120 тысяч рублей в месяц. Аренда квартиры с такой ставкой представляет собой жилое пространство площадью 120 квадратных метров в центре Красноярска на берегу Енисея. 

В Омске владельцы предлагают квартиру в 250 «квадратов» на набережной Иртыша в Омске. Двухуровневый объект сдается за 112 тысяч рублей в месяц. Остальные регионы Сибири не смогли преодолеть отметку в 100 тысяч.

Еще по теме
Квартиры площадью 10 квадратов выставили на продажу в Сибири
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
Главе Бурятии пожаловались на искусственный рост цен на жилье
Льготная ипотека в Бурятии грозит ростом цен на жилье
смотреть все
Экономика #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина
•
Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров мировых держав
•
Госдеп сообщил о перехвате российского генерала в Сирии
•
Студентам разрешат менять специальность после второго курса
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Как это работает
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
Сибирь 24.01.2020 17:45
Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей
Сибирь 24.01.2020 17:15
Двое омичей с битами напали на односельчан
Сибирь 24.01.2020 16:54
Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании Читы
Сибирь 24.01.2020 16:05
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
49966
Определен источник нового коронавируса из Китая
8569
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
7909
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
5746
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина
•
Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров мировых держав
•
Госдеп сообщил о перехвате российского генерала в Сирии
•
Студентам разрешат менять специальность после второго курса
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Сибирь
•
Бездомную семью из Забайкалья разыскивали полгода
•
Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей
•
Двое омичей с битами напали на односельчан
•
Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании Читы
•
Новосибирцев предупредили об опасности поездок в соседние регионы
•
Священники в Иркутске благословили силовиков с воздуха
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
44
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
43
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Топ комментариев

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

ifhbrjd

О доминировании международного права: есть статья 79 в Конституции, которая уже предусматривает участие...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...