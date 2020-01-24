Стоимость аренды квартир в Сибири достигла 200 тысяч рублей

Квартиры с самой высокой стоимостью аренды нашли в Сибири. Лидером оказался Иркутск, где владельцы сдают квартиру по цене 200 тысяч рублей в месяц, следом идет Новосибирск со стоимостью 150 тысяч за четыре комнаты, сообщила пресс-служба сервиса по подбору недвижимости «Циан».

Самый дорогой лот на рынке аренды Сибири — это квартира площадью 130 квадратных метров в Иркутске. Стоимость — 200 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на бульваре Гагарина и может похвастаться эксклюзивной отделкой, а из окон открываются виды на Ангару.

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С отставанием на 50 тысяч рублей на второй позиции расположилась Новосибирская область. В этом регионе с максимальной ценой 150 тысяч рублей в месяц представлена квартира площадью 185 квадратных метров с отделкой в современном стиле.

Тройку лидеров замыкает Красноярск с показателем 120 тысяч рублей в месяц. Аренда квартиры с такой ставкой представляет собой жилое пространство площадью 120 квадратных метров в центре Красноярска на берегу Енисея.

В Омске владельцы предлагают квартиру в 250 «квадратов» на набережной Иртыша в Омске. Двухуровневый объект сдается за 112 тысяч рублей в месяц. Остальные регионы Сибири не смогли преодолеть отметку в 100 тысяч.