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Малышева предложила подросткам вместо снюса попробовать фекалии

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Елена Малышева отсчитала подростков, которые употребляли снюсы и предложила им ради разнообразия попробовать фекалии.

Гостями одного из выпусков программы «Жить здорово» стали пять молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет, которые в своей жизни пробовали снюсы — табачную никотинсодержащую продукцию. Один из парней, отвечая на вопрос Малышевой «зачем он употреблял снюс», ответил, что за жизнь нужно попробовать все.

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«Ты же не ешь какашки. И за жизнь же все надо попробовать. Покакай — съешь, ну, чтобы все за жизнь попробовать», — ответила Малышева.

Гости программы рассказали, что их опыт употребления снюсов окончился печально. Побочные эффекты были разными. У одного — это проблемы с сердцем и общее ухудшение здоровья, у других — сожженная слизистая во рту, стоматит и язвы.

«Все исследования медицинские говорят, что в 100% случаев употребление такого рода продукции будет приводить к язвам, стоматитам, гингивитам, поражению зубов, поражению десен», — сказал врач-педиатр Андрей Продеус.

Массовое обсуждение вреда снюсов началось в конце 2019 года, когда были зафиксированы случаи отравления детей данными веществами. Классическим снюсом считается размоченный табак в пакете, но после запрета на его продажу производители начали создавать никотиновые жевательные конфеты, которые в народе тоже называют снюсом. Главный вред этой продукции в том, что содержание никотина в конфете в десятки раз выше, чем в одной сигарете.

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