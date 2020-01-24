Новосибирцев предупредили об опасности поездок в соседние регионы

Поездки на Алтай, в Кемерово, Томск и Омск могут быть опасными в ближайшие выходные из-за погодных условий, поэтому жителям Новосибирска порекомендовали отложить визиты в соседние регионы, сообщает в пятницу пресс-служба новосибирского управления МЧС.

В Республике Алтай, Алтайском крае, Томской, Омской и Кемеровской областях ожидается усиление ветра до 27-32 метров в секунду, которое будет сопровождаться сильными снегопадами.

Специалисты МЧС предупредили, что такие погодные условия могут привести к ЧС из-за возможных обрывов линий электропередач, аварий на трансформаторных подстанциях и других объектах ТЭК и ЖКХ. Также при сильном ветре могут падать деревья, обрушаться различные конструкции, из-за плохой видимости повышен риск возникновения ДТП.