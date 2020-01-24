Египетская мумия заговорила через 3 тыс. лет

Ученые синтезировали голос жреца Несьямуна, который жил в Египте около 3 тысяч лет назад, этот звук — что-то среднее между «а» и «э».

У мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. Ученые создали трехмерную модель органов речи жреца, распечатали ее на 3D-принтере и извлекли звук — исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Мумия «произнесла» что-то среднее между «а» и «э». На видео этот звук можно услышать на 30-й секунде.

Исследователи подчеркнули, что аппарат не обеспечивает синтез бегущей речи.

Несьямун жил во время правления фараона Рамзеса XI (около 1099–1069 года до нашей эры) был писцом и священником в государственном храме Карнака в Фивах (современный Луксор).