НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Египетская мумия заговорила через 3 тыс. лет

Источник:
Sibnet.ru
312 1

Ученые синтезировали голос жреца Несьямуна, который жил в Египте около 3 тысяч лет назад, этот звук — что-то среднее между «а» и «э».

У мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. Ученые создали трехмерную модель органов речи жреца, распечатали ее на 3D-принтере и извлекли звук — исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Мумия «произнесла» что-то среднее между «а» и «э». На видео этот звук можно услышать на 30-й секунде.

Исследователи подчеркнули, что аппарат не обеспечивает синтез бегущей речи.

Несьямун жил во время правления фараона Рамзеса XI (около 1099–1069 года до нашей эры) был писцом и священником в государственном храме Карнака в Фивах (современный Луксор).

Еще по теме
Ученые впервые вырастили аналог ядовитой железы змей
Часам Судного дня осталось 100 секунд до катастрофы
Определен источник нового коронавируса из Китая
СКИФ оказался под угрозой срыва из-за задержки денег
смотреть все
Технологии #Наука #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина
•
Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров мировых держав
•
Госдеп сообщил о перехвате российского генерала в Сирии
•
Студентам разрешат менять специальность после второго курса
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Как это работает
•
Все лгут: почему полиграф захватывает рынок
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Двое омичей с битами напали на односельчан
Сибирь 24.01.2020 16:54
Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании Читы
Сибирь 24.01.2020 16:05
Новосибирцев предупредили об опасности поездок в соседние регионы
Сибирь 24.01.2020 15:44
Священники в Иркутске благословили силовиков с воздуха
Сибирь 24.01.2020 15:24
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
49023
Определен источник нового коронавируса из Китая
8491
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
7842
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
5685
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина
•
Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров мировых держав
•
Госдеп сообщил о перехвате российского генерала в Сирии
•
Студентам разрешат менять специальность после второго курса
Подробности
•
«Бизнес на детях»: что изменит маткапитал на первенца?
•
World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Сибирь
•
Двое омичей с битами напали на односельчан
•
Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании Читы
•
Новосибирцев предупредили об опасности поездок в соседние регионы
•
Священники в Иркутске благословили силовиков с воздуха
•
Женщина погибла и три ребенка пострадали в ДТП под Новосибирском
•
Температура на 15 градусов выше нормы установится в Новосибирске
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Российские радары засекли «невидимые» F-35
44
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
39
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
39
Топ комментариев

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

ifhbrjd

О доминировании международного права: есть статья 79 в Конституции, которая уже предусматривает участие...