Студентам разрешат менять специальность после второго курса

Пилотный проект, в рамках которого студенты смогут поменять специальность после второго курса обучения, запустят в 2021 в нескольких регионах России, сообщил заместителя председателя комитета Совета Федерации Виктора Кресса.

«Будем обсуждать данный вопрос в I квартале нынешнего года. Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну», — приводят «Известия» слова Кресса.

Если в настоящее время университеты вводят подобную практику по собственному выбору, то в будущем, по поручению президента России Владимира Путина, такая возможность будет закреплена на законодательном уровне.

В 2022 году возможность смены специальности в процессе учебы планируется распространить по всей стране, поскольку в ней много очевидных плюсов. В частности, она позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.

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Президент фактически предложил перевести российскую систему образования с уже ставшей нам привычной системы «4+2» (бакалавриат+магистратура) на «2+2+2», пояснила директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская.

Такую систему обучения используют ведущие университеты в Великобритании, Франции, Германии, Польше, а также в Нидерландах, Гонконге, Китае и Японии. Эта система позволяет студентам дважды (и после второго курса, и после окончания бакалавриата) определиться со своей специализацией и уточнить ее.

По мнению экспертов, внедрение новой схемы потребует изменения образовательного госстандарта. Кроме того, на первом этапе учащиеся смогут выбирать только смежные направления.