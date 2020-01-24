Женщина погибла и три ребенка пострадали в ДТП под Новосибирском

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по НСО
Минивэн столкнулся с кроссовером в Тогучинском районе, одна женщина погибла, еще пять человек получили травмы, среди них трое детей, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления МВД.
ДТП произошло на дороге в направлении из Кемерова в
Новосибирск. 24-летний водитель минивэна Toyota Voxy вез восемь человек — четверых детей и четверых
взрослых. Он столкнулся со встречным кроссовером KIA Sportage.
В результате аварии погибла пассажирка Toyota Voxy 38-летняя
женщина. Двое взрослых и трое детей (две шестилетние и одна четырехлетняя
девочки) получили травмы.
«Водитель молодой, стаж у него меньше года, и перевозил он
сверх установленной нормы, тем более без детских кресел», — сообщил Sibner.ru представитель
пресс-службы полиции. Причины ДТП устанавливаются.
ДТП произошло на дороге в направлении из Кемерова в
Новосибирск. 24-летний водитель минивэна Toyota Voxy вез восемь человек — четверых детей и четверых
взрослых. Он столкнулся со встречным кроссовером KIA Sportage.
В результате аварии погибла пассажирка Toyota Voxy 38-летняя
женщина. Двое взрослых и трое детей (две шестилетние и одна четырехлетняя
девочки) получили травмы.
«Водитель молодой, стаж у него меньше года, и перевозил он
сверх установленной нормы, тем более без детских кресел», — сообщил Sibner.ru представитель
пресс-службы полиции. Причины ДТП устанавливаются.