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Женщина погибла и три ребенка пострадали в ДТП под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МВД по НСО
Минивэн столкнулся с кроссовером в Тогучинском районе, одна женщина погибла, еще пять человек получили травмы, среди них трое детей, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления МВД.

ДТП произошло на дороге в направлении из Кемерова в Новосибирск. 24-летний водитель минивэна Toyota Voxy вез восемь человек — четверых детей и четверых взрослых. Он столкнулся со встречным кроссовером KIA Sportage.

В результате аварии погибла пассажирка Toyota Voxy 38-летняя женщина. Двое взрослых и трое детей (две шестилетние и одна четырехлетняя девочки) получили травмы.

«Водитель молодой, стаж у него меньше года, и перевозил он сверх установленной нормы, тем более без детских кресел», — сообщил Sibner.ru представитель пресс-службы полиции. Причины ДТП устанавливаются.

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