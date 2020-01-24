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Температура на 15 градусов выше нормы установится в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Новосибирске будут теплыми, температурный фон уже сейчас держится на отметках на 8-15 градусов выше нормы. Вместе с потеплением в область придут сильные снегопады и метели, создавая снежные заносы и гололедицу на дорогах, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра.

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«Продолжается достаточно бурный перенос воздушных масс из районов Атлантики с добавлением воздуха из более южных широт, поэтому температурный фон остается выше нормы на 8-15 градусов», — сообщил Ягудин.

В субботу в Новосибирской области ожидаются снегопады от слабых до умеренных. Осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Температура ночью -1… -6 градусов, по северо-западу до -20. Днем от 0 до -5 градусов.

В воскресенье произойдет понижение температуры и продолжится в понедельник до -7… -15 градусов ночью, местами до -21. Днем -6…-11 градусов.

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gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

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