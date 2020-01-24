Путин решил судьбу экс-министров Мединского и Орешкина

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками главы государства, соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

«Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации», — говорится одном указе. «Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации», — сказано во втором документе.

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В то же время Путин назначил бывшего заместителя председателя российского правительства Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента России.

«Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.