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Небольшое потепление придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Погода на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будем немного теплее, чем в предыдущие дни. Сильные морозы сохранятся ночью по северу, а днем в большинстве районов столбик термометра не опустится ниже -7... -12 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В Забайкальском крае в субботу и воскресенье ожидается погода без осадков, ветер юго-западный слабый. Температура ночью -35… -37 градусов, местами -23… -28. Днем -11… -16, местами -4… -9, по северу до -21 градуса.

По Бурятии в субботу по северным районам и Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -26… -31, местами -17… -22, по северу при прояснении до -36 градусов. Днем -10… -15, местами -18…-23 градуса.

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В воскресение без осадков, ветер восточный с порывами до восьми метров с секунду. Температура ночью -22… -27, местами до -33 градусов, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам -12… -17 градусов. Днем -8… -13, местами -15… -20 градусов.

В Иркутской области небольшой снег, ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -12… -17, при прояснении до -27, в западных и северных районах до -19 градусов. Днем -2… -7, в западных районах и в горах южных районов до +4 градусов.

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