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ГИБДД разъяснила, кого оштрафуют за езду без номеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автовладельцы, купившие новый незарегистрированный автомобиль, могут передвигаться на нем 10 суток без госномеров, если же машине присвоили номера через дилера, но самих табличек нет, то водителя ждет штраф, разъяснил представитель ГИБДД Николай Шеюхин.

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь водители могут поставить машину на учет через дилерский центр. Кроме того, появилась возможность получать государственные регистрационные знаки не в отделениях ГИБДД, а в автосалонах или специализированных организациях.

Водители, которые не стали регистрировать новый автомобиль через дилерский центр, имеют 10 дней, чтобы доехать до ГИБДД. Если машине присвоили госномер, но не выдали знаки, то выехать на ней из автосалона уже нельзя.

«С момента регистрационного действия, когда автомобилю присвоили госрегномер, вариантов движения без номера у него уже нет. Как только действие регистрационное проведено, свидетельство о регистрации получено, владелец транспортного средства обязан изготовить знаки для того, чтобы участвовать в дорожном движении», — цитируют «Известия» замначальника ГИБДД ГУ МВД России Шеюхина.

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Регистрировать авто в салонах могут лишь компании, которые предоставили определенный набор документов и вошли в реестр специализированных организаций МВД. По данным ведомства, в ГИБДД уже подали десять заявок от автодилеров Московской и Ярославской областей, а также Красноярского края. Первые компании начнут оказывать услугу в феврале.

При перепродаже авто на вторичном рынке схема остается прежней: новый владелец должен приехать в регистрационное подразделение ГИБДД, получить госномер и госзнак. При желании, например, при нестандартном размере знака, его можно приобрести в специализированной компании, стоимость не должна превышать 2 тысяч рублей.

Управление автомобилем без государственных регистрационных знаков наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

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