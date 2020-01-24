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ЦРУ рассекретило досье на «агента Гитлера Степана Бандеру»

Источник:
РБК
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Фото: LBJLibraryNow / Public Domain Mark

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало ранее на своем сайте секретные документы, касающиеся украинского националиста Степана Бандеры, в которых он называется «фашистом и агентом Гитлера.

В частности, речь о статье из журнала «Социалистический вестник», который издавался в США в 1921—1965 годах. Статья называется «Степан Бандера и украинское государство 1941 года», она датирована 1951 годом. На обнародованном документе стоит пометка «секретно».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище "Консул 2") провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано так называемое «государственное правительство» во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра», — приводит РБК содержание статьи.

В материале отмечается, что «в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах», и Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера».

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«Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — говорится в статье.

«Это рассказ о «мимолетном празднике» Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории <...> этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего кроме позора и страданий», — говорится в конце статьи.

На документе также стоит пометка, говорящая о том, что он был рассекречен «в соответствии с Законом о раскрытии нацистских военных преступлений».

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