Госдеп сообщил о перехвате российского генерала в Сирии

Россия и США сталкивались с определенными сложностями в процессе предотвращения инцидентов в ходе наземных операций своих ВС в Сирии, в частности, американские военные «перехватили» российского генерала, сообщил спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри.

«В плане недопущения конфликтов. Как вы знаете, соглашения о недопущении конфликтов у нас с россиянами действуют уже годы. Они в основном касаются воздушных операций <...> Время от времени случались заминки, но в общем и целом все шло гладко», — приводит ТАСС слова спецпредставителя Госдепа, сказанные им на брифинге для журналистов.

Джеффри сказал, что «были проблемы с недопущением конфликтов на земле в Манбидже». «Началось это примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам», — заявил он.

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Он констатировал, что подобного рода случаи практически неизбежны, когда вооруженные силы разных стран действуют независимо друг от друга в непосредственной близости. Такие инциденты, согласно информации американского дипломата, фиксировались между ВС России и США в Сирии неоднократно. Тем не менее, речь всегда шла о незначительных событиях, не требовавших рассмотрения на уровне политического руководства двух стран, заверил Джеффри.

«Ничего серьезного, ничего особенно угрожающего. И все это решается по военным каналам. Иногда на уровне полковников, иногда на уровне однозвездного генерала, иногда — на уровне трехзвездного, но на военном уровне», — подчеркнул спецпредставитель США по Сирии.