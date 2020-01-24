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Жириновский назвал причину развала СССР

Источник:
РИА Новости
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что однопартийная система, существовавшая в Советском Союзе, стала одной из ключевых причин распада страны.

Наличие многопартийности в Советском Союзе могло бы предотвратить подобный исход, полагает он. «Однопартийный режим погубил СССР. Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую, и между ними была бы реальная конкуренция, то Советский Союз был бы вечным!» — приводит РИА Новости заявление Жириновского.

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В 1990 году Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС), которая стала тогда одной из первых оппозиционных, альтернативных КПСС, партий. Спустя год она была перерегистрирована как Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).

Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

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