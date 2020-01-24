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Рак у новорожденных впервые диагностирован в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Специалисты Красноярского центра онкологии и гематологии впервые обнаружили онкологические заболевания у новорожденных, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«На диспансерном учете по состоянию на 2019 год в отделении онкогематологии состоит 460 детей, в том числе трое с выявленным диагнозом в раннем возрасте», — говорится в сообщении.

Такой диагноз был поставлен только что родившимся детям впервые в регионе.

«Это рак кровеносной системы, опухолевые заболевания, да, такое у нас было зафиксировано впервые в прошлом году. Причины — такие же, как и у остальных детей, у которых обнаруживают такие заболевания», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы.

В Красноярском крае показатели по онкологии выше, чем в среднем по России: 452,6 на 100 тысяч населения. По словам главного онколога края Андрея Модестова, у детей рак появляется в результате хромосомных и генных поломок, которые передаются из поколения в поколение.

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