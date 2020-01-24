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Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров мировых держав

Источник:
ТАСС
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Фото: Foundations World Economic Forum / CC BY 2.0

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина провести встречу глав пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить острейшие мировые проблемы

«Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе. Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка», приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Французский лидер подчеркнул необходимость единства Европы и международного сообщества в условиях, когда вновь «поднимает голову» антисемитизм. «Потому что антисемитизм вновь появляется, а вместе с ним его спутники: нетерпимость и ненависть. Это не только проблема евреев, это в первую очередь проблема всех остальных», — добавил французский президент.

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Всемирный форум памяти Холокоста проходит в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, Германию, Италию и США.

Выступая ранее на форуме, Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам». По его словам, Москва готова «к такому серьезному разговору» и намерена не откладывая направить соответствующие послания лидерам.

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