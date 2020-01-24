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Фигурист Алиев впервые стал чемпионом Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российский фигурист Дмитрий Алиев впервые в карьере выиграл чемпионат Европы, дебютант первенства Артур Даниелян завоевал серебро.

20-летний Алиев после короткой программы шел вторым, уступая чеху Михалу Брезжине. Чисто откатав произвольную программу с тремя четверными прыжками, он стал чемпионом Европы (итоговый балл — 272,89).

В ожидании оценок фигурист расплакался. «Это были слезы радости. Нет не радости — я так счастлив! Сегодня получился такой прокат!» — цитирует Федерация фигурного катания на коньках чемпиона.

Дебютант европейского первенства 16-летний Даниелян стал серебряным призером. Он справился с двумя четверными сальховами, но допустил глупую ошибку на лутце.

Бронзу завоевал представитель Грузии Морис Квителашвили тренирующийся в Москве, в группе Этери Тутберидзе.

Серебряный чемпион прошлогоднего ЧЕ Александр Самарин, допустивший много ошибок в короткой программе, не смог чисто откатать произвольную. В итоге — только десятое место.

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