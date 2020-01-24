Часам Судного дня осталось 100 секунд до катастрофы

Эксперты сдвинули стрелки часов Судного дня на 20 секунд вперед, теперь они показывают 23.58.20. О перемещении стрелок заявили авторы проекта на специальной пресс-конференции в Вашингтоне.

Перемещением символических стрелок занимается журнал Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists. Отмечается, что так близко к ядерной катастрофе человечество еще никогда не было.

До начала Судного дня, который символизирует полночь, осталось всего 100 секунд. В сообщении на сайте проекта говорится, что ситуация с международной безопасностью ухудшилась в том числе потому, что мировые лидеры позволили разрушить политическую инфраструктуру.



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Так, к Судному дню мир приближают ядерное оружие, изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве. Мы считаем, что мир отделяют от катастрофы считанные секунды, а не минуты или часы», — сказала президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

Символические часы Судного дня были созданы в 1947 году учеными и сотрудниками журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Часы за всю историю меняли положение стрелок 20 раз, стрелки сдвигают ежегодно. В 1947 году стрелки установили в положении без семи минут полночь.

Самое далекое от полуночи положение стрелок — без 17 минут — было декларировано в 1991 году. Полночь в Doomsday Clock символизирует Судный день — ядерную войну и гибель человечества.