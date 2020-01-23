Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Продажи новых автомобилей люксового сегмента в 2019 году снизились на 10,2% по сравнению с позапрошлым годом, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в 2019 году россияне приобрели 1312 новых машин класса люкс. Самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class. За ним следуют Bentley и Rolls-Royce. В рейтинг самых популярных машин также попали Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.

Большинство люксовых автомобилей приобрели в Москве и Московской области. Существенная доля люксовых машин также была куплена в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Ранее эксперты озвучили рейтинг самых популярных иномарок в России по итогам 2019 года, список возглавила Kia Rio. За прошлый год в России было продано 92,5 тысячи автомобилей этой корейской марки, что является лучшим результатом для иностранных концернов.