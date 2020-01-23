Оценен риск передачи нового вируса через посылки AliExpress

Существует риск передачи нового коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress, считают российские ученые. Если к посылке прикасался больной человек, заражение контактным способом возможно.

«Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться», — цитируют заведующего лабораторией вирусологии ДВО РАН Михаила Щелканова «Известия».

При этом завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова считает, что передача вируса через посылки из китайского интернет-магазина маловероятна из-за чувствительности возбудителя заболеваний к состоянию окружающей среды.



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Отмечается, что такие вирусы живут во внешней среде всего несколько часов, после чего погибают. Между тем, посылки в среднем доставляются несколько недель. Вероятность того, что вирус мутировал и стал аномально устойчив, крайне мала.

Тем не менее, «Почта России» последнее время предпринимает дополнительные меры безопасности, следуя предписаниям профильных ведомств, чтобы обеспечить безопасность клиентов, указывает издание.

В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которую вызвал новый вирус. Случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Согласно последней информации, в результате заболевания погибли 17 человек.