Таксист в Забайкалье устроил просмотр порно с ребенком сожительницы

Карымский районный суд в Забайкалье вынес приговор мужчине, который заставлял смотреть порно ребенка своей сожительницы, а после изнасиловал малыша, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Житель Забайкалья во время работы в службе такси познакомился с женщиной, между ними завязались романтические отношения. Позже она переехала к нему вместе со своими детьми. Как выяснил суд, новый «папа» заставлял смотреть младшего ребенка порнографию, а затем, угрожая убийством, изнасиловал несовершеннолетнего.

«Учитывая возраст ребенка, действия мужчины квалифицированны именно как насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе судебных заседаний мужчина не признал свою вину и от дачи показаний отказался. Однако участвующий в деле прокурор предоставил суду доказательства его причастности к совершению преступления.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал его виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных часть 4 статьи 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, соединенного с угрозой убийством) и назначил наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.