Обмороженного мужчину спасли на вертолете из кузбасской тайги

Житель Хакасии получил обморожения в глухой горно-таежной местности Кузнецкого Алатау, его эвакуировали на вертолете, сообщили пресс-службы ГУ МЧС двух регионов — Кузбасса и Хакасии.

Мужчина получил обморожение конечностей в районе недействующего Усинского марганцевого месторождения в горах Кузнецкого Алатау и нуждался в транспортировке в больницу.

Рудник находится в глухой тайге, к тому же выпало большое количество снега, поэтому эвакуация мужчины была невозможна как с территории Кемеровской области, так и с территории Республики Хакасия. За пострадавшим вылетел Ми-8 с группой спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

«На равнинах Хакасии погода была ясной, но на подлете к горным районам Кузнецкого Алатау ситуация сильно осложнились — низкая облачность и туман ограничили видимость практически до нуля. Однако, несмотря на все трудности, опытные пилоты МЧС России сумели вывести винтокрылую машину точно к цели и найти приемлемую площадку для приземления посреди тайги», — говорится в сообщении.

Спасатели доставили пострадавшего на борт, и вертолет взял курс на Абакан, где мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Его состоянию ничего не угрожает.