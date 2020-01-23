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Обмороженного мужчину спасли на вертолете из кузбасской тайги

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Хакасии получил обморожения в глухой горно-таежной местности Кузнецкого Алатау, его эвакуировали на вертолете, сообщили пресс-службы ГУ МЧС двух регионов — Кузбасса и Хакасии.

Мужчина получил обморожение конечностей в районе недействующего Усинского марганцевого месторождения в горах Кузнецкого Алатау и нуждался в транспортировке в больницу.

Рудник находится в глухой тайге, к тому же выпало большое количество снега, поэтому эвакуация мужчины была невозможна как с территории Кемеровской области, так и с территории Республики Хакасия. За пострадавшим вылетел Ми-8 с группой спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

«На равнинах Хакасии погода была ясной, но на подлете к горным районам Кузнецкого Алатау ситуация сильно осложнились — низкая облачность и туман ограничили видимость практически до нуля. Однако, несмотря на все трудности, опытные пилоты МЧС России сумели вывести винтокрылую машину точно к цели и найти приемлемую площадку для приземления посреди тайги», — говорится в сообщении.

Спасатели доставили пострадавшего на борт, и вертолет взял курс на Абакан, где мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Его состоянию ничего не угрожает.

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