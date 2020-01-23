Отца троих дочек в Омской области задержали за секс-насилие

По данным следствия, 36-летний отец троих девочек совершил насильственные
действия сексуального характера в отношении своих дочерей, 11 и 10 лет. Младшая
дочка никакому насилию не подвергалась. О случившемся сообщили сами
пострадавшие в разговоре с директором школы, а она уже сообщила об инциденте в
полицию.
Известно, что мужчина один воспитывал дочек, так как мать
лишена родительских прав. Девочки были сразу помещены в социально-реабилитационный
центр, а подозреваемого задержали.
Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под
стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает наказание от 12
до 20 лет лишения свободы.