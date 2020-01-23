Отца троих дочек в Омской области задержали за секс-насилие

Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих старших дочерей, которым 10 и 11 лет, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

По данным следствия, 36-летний отец троих девочек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей, 11 и 10 лет. Младшая дочка никакому насилию не подвергалась. О случившемся сообщили сами пострадавшие в разговоре с директором школы, а она уже сообщила об инциденте в полицию.

Известно, что мужчина один воспитывал дочек, так как мать лишена родительских прав. Девочки были сразу помещены в социально-реабилитационный центр, а подозреваемого задержали.

Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.