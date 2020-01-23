Определен источник нового коронавируса из Китая

Ученые выяснили наиболее вероятный источник нового коронавируса из Китая, для этого они провели его детальный генетический анализ.

Новый коронавирус, получивший название 2019-nCoV, принадлежит к тому же семейству вирусов, что и коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, или атипичной пневмонии SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV.

Носителями SARS и MERS изначально являлись животные. Находясь в организме животного, вирус претерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека. Проведенные исследование показали, что первоначальным источником SARS и MERS являются летучие мыши.

Анализ показал, что 2019-nCoV попал к человеку от змей. В организме рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможной его передача от змей к человеку. Скорее всего, первые заболевшие контактировали с мясом зараженных змей на рынке.

Результаты исследования полностью подтверждают первоначальное предположение о том, что первичный источник вируса надо искать среди продуктов, продававшихся на оптовом рынке в Ухани, который стал эпицентром распространения заболевания, пишет Journal of Medical Virology.

Предположительно, носителями смертельного вируса являются ленточный крайт и кобра. Эти змеи часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. Данные виды змей продавались на рынке в Ухани.

Коронавирус 2019- nCoV обладает симптомами, сходными с SARS-CoV и MERS-CoV. Он вызывает тяжелые воспалительные реакции и осложнения в виде пневмонии. В Китае от него скончались уже 17 человек, число заболевших растет.