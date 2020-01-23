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Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Государственная Дума проголосовала в первом чтении за внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции — документ был принят единогласно.

За законопроект проголосовали 432 депутата. «В первом чтении решение принято», — приводит ТАСС слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В основу законопроекта легли тезисы, изложенные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января. Документ предусматривает расширение полномочий российского парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению. Помимо непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная указом президента рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты.

В основном чтении президентский проект закона предлагается рассмотреть на пленарном заседании 11 февраля, сообщил Володин перед голосованием по документу. «Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении», — сказал спикер.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

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ужас! корзина не нравится, всё пощитано у них чтоб не сдохли, решил туда ещё бросить харчей..... меня...