Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда

Родители новосибирского школьника подали апелляцию на решение Центрального районного суда, который отказался признать недействительной странную кредитную задолженность подростка в 100 тысяч рублей перед Сбербанком, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по карте «Молодежная» по овердрафту (разновидность кредита), хотя она этого не предполагает. Незаконное списание денег с «Молодежной» карты мальчика оказалось одним из эпизодов сложной мошеннической схемы, на которой преступники заработали 2,1 миллиона рублей со 110 картами. Школьники сами отдавали карты и пин-коды мошенникам за денежный бонус, а в итоге оказывались жертвами. Возбуждено уголовное дело.

Задолженность подросток и его родители пытались оспорить в суде. Но он отказал школьнику в иске о признании сделки с банком о переводе 100 тысяч рублей недействительной, поскольку мальчик сам передал карту и пин-код третьим лицам.

«Апелляционная жалоба подана не только от истца, но и еще одного ребенка, который оказался в такой же ситуации. Его родители возмутились решением, которое было принято. Поскольку дело имело резонанс, то апелляционная жалоба сделана со ссылками на Международное законодательство», — сказал Зиновьев.

В апелляционной жалобе, которую будет рассматривать Новосибирский областной суд, указано, что банк, выпуская продукт для несовершеннолетних обязан учитывать особенности возраста клиента и его дееспособность и соблюдать действующее законодательство РФ. Гражданский кодекс защищает права и имущество детей от неправомерного поведения взрослых, участников гражданского оборота, а также лиц, желающих с помощью манипуляций ребенком, завладеть его имуществом.

Мама второго пострадавшего школьника, сказала, что с ее 16-летнего сына Сбербанк пока не требовал долг, но его карточка также ушла в минус на 97 тысяч рублей. Карту он отдал посторонним под давлением, они ему угрожали. «В голове не укладывается, как провернуть, чтобы карта ребенка ушла в минус», — сказала Людмила Сальникова. Поэтому родители еще одного подростка стали третьим участником этого иска.