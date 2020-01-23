Бродячие собаки в Бурятии растерзали первоклассника

Свора бродячих собак напала на первоклассника в 111 квартале города Улан-Удэ, возвращавшегося домой из школы. Животные сильно покусали ребенка, он находится в больнице, где ему проводят экстренную операцию, сообщил на своей странице в Facebook мэр Игорь Шутенков.

«Произошел ужасный случай. В 111 квартале свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идет операции», — написал глава города.

Фото: © скриншот со страницы Игоря Шутенкова в Facebook

Он также сообщил, что дал поручение отловить эту свору и напомнил, что с 2020 года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден.

«Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных», — добавил он.