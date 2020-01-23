Многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст

Госдума рассмотрит два законопроекта, предполагающие досрочный выход на пенсию для многодетных отцов.

Документы внесены Госсоветом Удмуртии, а также депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. Так, один из законопроектов предусматривает досрочное назначение страховой пенсии мужчинам-отцам четырех детей, воспитывавшим их до достижения ими возраста восьми лет.

На пенсию они смогут выходить уже в 61 год — это на четыре года раньше стандартного возраста, при этом неважно, состоят ли они в браке. На три года раньше предлагается отпускать на пенсию мужчин, воспитавших троих детей.

Второй законопроект предлагает наделить правом на досрочный выход на пенсию семьи, у которых в одном браке появилось четверо и более детей — в 60 лет для мужчин и 55 для женщин. При этом будут учитываться и усыновленные дети.

Сейчас право на досрочный выход на пенсию имеют женщины, родившие трех и более детей. Отмечается, что законопроекты должны симметрично смягчить последствия повышения пенсионного возраста для мужчин.