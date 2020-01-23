Иркутян из обледенелого общежития переселят во временные квартиры

Семьи с детьми переселят во временное жилье из общежития, которое раньше принадлежало Иркутскому высшему военному авиационному инженерному училищу (ИВВАИУ), а сейчас находится в аварийном состоянии и промерзло насквозь, сообщила пресс-служба мэрии.

«Сейчас жителями (четыре семьи) написаны заявления на переезд в маневренный фонд по улице Карпинской. В ближайшее время они принесут документы, необходимые для полного пакета. Все недостающие документы и справки, которые по различным причинам отсутствуют у людей, будут запрошены администрацией Иркутска в соответствующих ведомствах», — отметила начальник департамента жилищной политики администрации города Иркутска Елена Высоцких.

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Затем чиновники подготовят договоры найма, и люди переедут в помещения маневренного фонда. Дом раньше принадлежал Минобороны, а в 2016 году федеральное ведомство передало его в собственность муниципалитета. Но до недавнего времени мэрия Иркутска не предлагала жильцам ни решения коммунальных проблем, ни нового жилья.

В ситуации разбираются сотрудники регионального СК. Специалисты опрашивают жильцов дома и изучают соответствующие документы, после чего они дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации Иркутска.