Китайские медики придумали успешный метод лечения коронавируса

Китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, от которой, по последним данным, скончались 17 человек.

Врачи в Ухане, где заразилось наибольшее количество людей, использовали экстракорпоральную оксигенацию (насыщение крови кислородом, ЭКМО). Благодаря этому методу удалось спасти 53-летнего мужчину, который находился в критическом состоянии, цитирует ТАСС агентство Sina.

К настоящему времени его состояние стабилизировалось и продолжает улучшаться. Как утверждают медики, вскоре его могут выпустить из карантина.

Первые случаи нового китайского вируса были зарегистрированы в декабре 2019 года. По последним данным, число инфицированных возросло до 617 человек, зафиксировано 17 летальных исходов.