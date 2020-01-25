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Фильм дня: «Иллюзия обмана»

Источник:
Sibnet.ru
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История про опытных иллюзионистов, которые применяли свои таланты для шокирующего публичного ограбления, дает зрителям простор для фантазии в разоблачении фокусников высокого уровня.

В центре сюжета четыре опытных иллюзиониста — Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг), Хенли Ривз (Айла Фишер), Мерритт Маккинни (Вуди Харрельсон) и Джек Уайлдер (Дэвид Франко).

Их собирает таинственный Некто под эгидой «Ока» и именует четырьмя всадниками. Героям предстоит совершить крупное ограбление в формате шоу и при этом не попасться агентам ФБР.

Прелесть фильма в том, что на экране помимо основной сюжетной линии зрителям рассказывают о реальной магии ремесла иллюзиониста. Довольно интересно закрученный сюжет не дает расслабиться и заскучать.

Еще один бонус для поклонников актеров с большой буквы — участие в картине Моргана Фримана. Он исполнил роль Таддеуша Брэдли — бывшего фокусника, который теперь ведет программу по разоблачению иллюзионистов. Брэдли лишь консультирует агентов ФБР, ничуть не пытаясь помочь поймать преступников. «Иллюзия обмана» получил высокий рейтинг IMDb: 7.30.



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Uynachalnica

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zotamok

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great_america

Как обычно российскию бюджет тратят в свое удовольствие.

brr7

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