Фильм дня: «Иллюзия обмана»

История про опытных иллюзионистов, которые применяли свои таланты для шокирующего публичного ограбления, дает зрителям простор для фантазии в разоблачении фокусников высокого уровня.

В центре сюжета четыре опытных иллюзиониста — Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг), Хенли Ривз (Айла Фишер), Мерритт Маккинни (Вуди Харрельсон) и Джек Уайлдер (Дэвид Франко).



Их собирает таинственный Некто под эгидой «Ока» и именует четырьмя всадниками. Героям предстоит совершить крупное ограбление в формате шоу и при этом не попасться агентам ФБР.

Прелесть фильма в том, что на экране помимо основной сюжетной линии зрителям рассказывают о реальной магии ремесла иллюзиониста. Довольно интересно закрученный сюжет не дает расслабиться и заскучать.

Еще один бонус для поклонников актеров с большой буквы — участие в картине Моргана Фримана. Он исполнил роль Таддеуша Брэдли — бывшего фокусника, который теперь ведет программу по разоблачению иллюзионистов. Брэдли лишь консультирует агентов ФБР, ничуть не пытаясь помочь поймать преступников. «Иллюзия обмана» получил высокий рейтинг IMDb: 7.30.