Генсек ООН рассказал об угрожающих миру всадниках апокалипсиса

Генеральный секретарь Организации Объедиенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что сейчас четыре «всадника Апокалипсиса» угрожают миру.

«Я вижу "четырех всадников" среди нас — четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», — приводит РИА Новости слова Гутерреша на Генассамблее ООН.

Первым всадником генсек ООН назвал «высочайшую геостратегическую напряженность». Он указал на рост ядерной угрозы и подчеркнул, что международные конфликты ведут к страданиям людей.

Второй «всадник» — климатический кризис. Гутерреш обратил внимание на рост средней температуры в мире. Кроме того, миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения, добавил он.

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Третьим «всадником» Гутерреш назвал «растущее глобальное недоверие». Он заявил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям; два из трех человек живут в странах, где растет неравенство; все больше и больше людей сомневаются в пользе глобализации.

Последним «всадником», согласно заявлению генсека ООН, стала «темная сторона цифрового мира». Гутерреш подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.