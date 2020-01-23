«Ведьмак» превратится в анимационный фильм

Twitter

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», сообщается в официальном-аккаунте сервиса.

«Слухи правдивы, новая история Ведьмака в разработке! Аниме-фильм "Ведьмак: Кошмар волка" вернет нас к новой угрозе, с которой сталкивается Континент», — говорится в сообщении.

Созданием мультфильма займутся разработчики сериала «Ведьмак», но точная дата релиза проекта пока неизвестна.

Оригинальный сериал повествует о ведьмаке Геральте, который путешествует по Континенту, убивая мутантов и чудовищ.