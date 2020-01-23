НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Ведьмак» превратится в анимационный фильм

Источник:
Sibnet.ru
50 0
Фото: © кадр из сериала
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», сообщается в официальном Twitter-аккаунте сервиса.

«Слухи правдивы, новая история Ведьмака в разработке! Аниме-фильм "Ведьмак: Кошмар волка" вернет нас к новой угрозе, с которой сталкивается Континент», — говорится в сообщении.

Созданием мультфильма займутся разработчики сериала «Ведьмак», но точная дата релиза проекта пока неизвестна.

Оригинальный сериал повествует о ведьмаке Геральте, который путешествует по Континенту, убивая мутантов и чудовищ.

Еще по теме
Фильм дня: «Репортерша»
Российский фильм «Кома» продали за рубеж
Фильм дня: «Шоу Трумана» с Джимом Керри
Фильм дня: «Темный рыцарь»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
•
Эксперты предсказали подорожание сигарет на 25%
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трассы вновь перекрыли на Алтае из-за снежного шторма
Сибирь 23.01.2020 12:29
Воспитанники интерната в Бурятии насиловали и унижали детей
Сибирь 23.01.2020 12:13
Девочка умерла в больнице Новосибирска без реанимации
Сибирь 23.01.2020 11:52
Горные стрелки в Туве отразили атаку на учениях
Сибирь 23.01.2020 10:59
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
36220
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
16482
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
7069
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
6662
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
•
Эксперты предсказали подорожание сигарет на 25%
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Сибирь
•
Трассы вновь перекрыли на Алтае из-за снежного шторма
•
Воспитанники интерната в Бурятии насиловали и унижали детей
•
Девочка умерла в больнице Новосибирска без реанимации
•
Горные стрелки в Туве отразили атаку на учениях
•
Женскую колонию в Омской области закроют из-за нехватки осужденных
•
Новосибирцы сфотографировали Туманность Ориона
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
86
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
44
Российские радары засекли «невидимые» F-35
43
Капитализм разочаровал население планеты
38
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет