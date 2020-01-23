«Ведьмак» превратится в анимационный фильм

Фото: © кадр из сериала
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», сообщается в официальном Twitter-аккаунте сервиса.
«Слухи правдивы, новая история Ведьмака в разработке!
Аниме-фильм "Ведьмак:
Кошмар волка"
вернет нас к новой угрозе, с которой сталкивается Континент», — говорится в сообщении.
Созданием мультфильма займутся разработчики сериала «Ведьмак»,
но точная дата релиза проекта пока неизвестна.
Оригинальный сериал повествует о ведьмаке Геральте, который
путешествует по Континенту, убивая мутантов и чудовищ.
«Слухи правдивы, новая история Ведьмака в разработке!
Аниме-фильм "Ведьмак:
Кошмар волка"
вернет нас к новой угрозе, с которой сталкивается Континент», — говорится в сообщении.
Созданием мультфильма займутся разработчики сериала «Ведьмак»,
но точная дата релиза проекта пока неизвестна.
Оригинальный сериал повествует о ведьмаке Геральте, который
путешествует по Континенту, убивая мутантов и чудовищ.