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Воспитанники интерната в Бурятии насиловали и унижали детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © isabellaquintana / Pixabay License

Воспитанники Галтайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната в Бурятии употребляли наркотики, унижали и насиловали более слабых детей. Один из подростков подозревается в изнасиловании двух учениц, сообщило республиканское СУ СКР.

В декабре 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в школе-интернате подросток изнасиловал несовершеннолетнюю ученицу. Следователи выяснили, что в 2017 и 2018 годах он неоднократно насиловал школьницу.

Также в 2018 году он совершил изнасилование еще одной воспитанницы интерната в лесу возле оздоровительного лагеря, в который дети выезжали летом. Следователи также выяснили, что в интернате в последние годы складывалась нездоровая обстановка: физическое насилие, унижение более слабых детей и употребление наркотиков стало привычным. А руководство интерната своевременно эти факты не выявило.

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В отношении должностных лиц школы возбуждено уголовное дело. В отношении подростка, который насиловал девочек, возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Максимальная санкция по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

Юноше уже исполнилось 18 лет. Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Все уголовные дела соединены в одно производство. Их передали в отдел по расследованию особо важных дел.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет