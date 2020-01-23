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Эксперты предсказали подорожание сигарет на 25%

Источник:
«Известиям»
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Фото: © pixabay.com/sipa

Эксперты Аналитического центра при правительстве предупредили о возможности подорожания в России табачных изделий и электронных сигарет в 2020 году. Цены на них могут вырасти почти на четверть.

Повышение будет обусловлено несколькими причинами. Среди них — массовая маркировка табачной продукции. С 1 марта 2019 года она стала обязательной — производители начали располагать на каждой пачке цифровой код Data Matrix, рассказала «Известиям» замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

Для того чтобы отвечать новым требованиям, бизнесу пришлось установить новое оборудование на заводах, отметила Виктория Павлюшина. Существенные затраты на этот проект по итогам 2019 года скажутся и на конечной цене товара.

Также стоимость сигарет увеличится из-за инвестиций компаний в другие производственные процессы, в частности, связанные с повышением требований к качеству продукции и ее сертификации, полагает эксперт.

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С 1 января 2020 также традиционно увеличились акцизы. Так, для сигарет они выросли на 4% — до 1966 рублей за 1 тысяч штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены (не менее 2671 рубля за 1 тысяч штук).

Акцизы на нагревательный табак также увеличились почти на 4%, до 6 тысяч за 1 килограмм, на электронные системы доставки никотина — на 4,2%, до 50 рублей за 1 штуку. Причем если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств. А на жидкости для электронных систем взимают даже дополнительный сбор — 13 рублей за 1 миллиграмм.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет