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Девочка умерла в больнице Новосибирска без реанимации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Семилетняя девочка умерла в новосибирской больнице, в которой не было отделения реанимации. Минздрав региона опроверг позицию мамы погибшей, что пациентке не оказали должную помощь.

Мама погибшей сообщила телеканалу «Вести.Новосибирск», что девочка умерла после нескольких приступов эпилепсии в филиале Городской детской клинической больницы скорой помощи. В больнице нет отделения реанимации, и когда ребенок перестал дышать, помощь стали оказывать не сразу, у врачей не было даже укола адреналина, реанимационная бригада «скорой» приехала только через 20 минут, девочка умерла.

Семилетняя Вика болела редким генетическим заболеванием — синдромом Ди Джорджи. Это врождённое иммунодефицитное нарушение. У человека с таким заболеванием возможны пороки сердца, замедленное развитие. По словам мамы, девочка проходила все необходимые в таких случаях обследования, но потом её состояние стало ухудшаться.

«В ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории. Палата, где находилась девочка, расположена на одном этаже с ординаторской. Мать обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа у девочки. Немедленно после обращения дежурный врач осмотрел ребёнка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание отсутствовали», — сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По данным ведомства, врач незамедлительно начал реанимационные мероприятия: подачу кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов. Также была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов через 14 минут. Пациентке провели искусственную вентиляцию легких и «все необходимые реанимационные мероприятия».

«От вскрытия и проведения патолого-анатомической экспертизы родители ребёнка отказались. В случае обращения законных представителей пациентки в министерство здравоохранения Новосибирской области, будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала», — говорится в сообщении Минздрава.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет