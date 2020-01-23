Российские пары захватили лидерство на ЧЕ по фигурному катанию

Российские спортивные пары занимают первые три места после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Лидеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обновили мировой рекорд.

Бойкова и Козловский получили за прокат 82,34 балла, обновив мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе.

Вторую позицию занимают россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, их выступление судьи оценили в 74,92 балла.

Замыкаю тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они сорвали элемент — партнер едва не уронил партнершу на лед с поддержки — и получили низкие для себя 73,50 балла.

Произвольную программу спортивные пары представят в пятницу.