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Российские пары захватили лидерство на ЧЕ по фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российские спортивные пары занимают первые три места после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Лидеры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обновили мировой рекорд.

Бойкова и Козловский получили за прокат 82,34 балла, обновив мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе.

Вторую позицию занимают россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, их выступление судьи оценили в 74,92 балла.

Замыкаю тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они сорвали элемент — партнер едва не уронил партнершу на лед с поддержки — и получили низкие для себя 73,50 балла.

Произвольную программу спортивные пары представят в пятницу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет