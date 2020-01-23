Брэд Питт стал «любовником» Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо во время работы над фильмом «Однажды в… Голливуде» придумал оригинальное прозвище для своего партнера по съемкам Брэда Питта.

«Он называет меня "любовником"… Это немного сбивает с толку, но я смирился с этим», — цитирует Брэда Питта издание Entertainment.

Актер признался, что во время работы над фильмом в дуэте у него с Ди Каприо сложились очень близкие, дружеские отношения. А ранее режиссер «Однажды в…Голливуде» Квентин Тарантино рассказывал, что между актерами на съемочной площадке та самая химия, которая необходима для блестящего выполнения задач.

Фильм Тарантино номинирован на премию «Оскар» в 10 категориях, среди которых «Лучшая мужская роль» (Ди Каприо) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Питт). Вручение премии состоится 9 февраля.