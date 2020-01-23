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Путин предупредил об опасности двоевластия в России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин считает, что появление в России института, стоящего над главой государства, приведет к двоевластию и будет губительно для государства. Об этом он заявил на встрече со студентами и школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Одна из студенток предложила Путину занять по примеру бывшего лидера Сингапура Ли Куан Ю пост «наставника» нового президента России. «То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры», — цитирует «Интерфакс» президента.

«У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие — абсолютно неприемлемая ситуация для такой страны как Россия», — сказал Путин.

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Президент напомнил, что на встрече с общественностью в Липецкой области уже говорил о возможности внедрения парламентской формы правления. «Такое возможно. Там (при парламентской форме правления) партия, которая выигрывает выборы в парламент, формирует правительство, и количество сроков там не ограничено. Просто для нас это не подходит», — сказал Путин. По его словам, в России нет политических партий, которые существуют «по сто с лишним лет, как в европейских странах».

«Россия, по мнению политического лидера, должна оставаться сильной президентской республикой. У нас такое количество наций, национальностей, различных укладов жизни. Все это интегрировать в рамках парламентской республики, на мой взгляд, практически невозможно», — заявил Путин.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет