НАВЕРХ

Женскую колонию в Омской области закроют из-за нехватки осужденных

Источник:
Sibnet.ru
272 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Малое число осужденных женщин приведет к закрытию единственной женской колонии в Омской области, а учреждение перепрофилируют в исправительный центр, сообщила в четверг Sibner.ru представитель пресс-службы регионального УФСИН.

«В женской колонии у нас при лимите более 200 человек содержится менее 200 человек. Естественно, такое состояние дел не устраивает федеральную службу и государство, потому что нет смысла содержать большое количество сотрудников на такое учреждение», — цитирует ТАСС начальника омского УФСИН Константин Книс.

Пока неизвестно, когда будет расформирована колония, но женщин-заключенных при таком исходе дел планируют перевести в исправительные учреждения других регионов. А здание колонии получит другое назначение.

«Это будет перепрофилировано в исправительный центр…Там будут отбывать наказание осужденные, которые приговорены к исправительным работам или которым изменен вид наказания с лишения свободы, и они переведены на принудительные работы. То есть это оперативный новый вид наказания. Осужденный в течение какого-то времени будет находиться в исправцентре, а в остальное время на работе, там, где они трудоустроен», — сказала представитель УФСИН.

Еще по теме
Россиянка стала новой «Миссис Вселенная»
Мужчины в Ирландии начали заключать браки из-за налогов
Капитализм разочаровал население планеты
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
смотреть все
Омск #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
•
Эксперты предсказали подорожание сигарет на 25%
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трассы вновь перекрыли на Алтае из-за снежного шторма
Сибирь 23.01.2020 12:29
Воспитанники интерната в Бурятии насиловали и унижали детей
Сибирь 23.01.2020 12:13
Девочка умерла в больнице Новосибирска без реанимации
Сибирь 23.01.2020 11:52
Горные стрелки в Туве отразили атаку на учениях
Сибирь 23.01.2020 10:59
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
36220
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
16482
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
7069
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
6661
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
•
Эксперты предсказали подорожание сигарет на 25%
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Сибирь
•
Трассы вновь перекрыли на Алтае из-за снежного шторма
•
Воспитанники интерната в Бурятии насиловали и унижали детей
•
Девочка умерла в больнице Новосибирска без реанимации
•
Горные стрелки в Туве отразили атаку на учениях
•
Женскую колонию в Омской области закроют из-за нехватки осужденных
•
Новосибирцы сфотографировали Туманность Ориона
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
86
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
44
Российские радары засекли «невидимые» F-35
43
Капитализм разочаровал население планеты
38
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет