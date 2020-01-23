Женскую колонию в Омской области закроют из-за нехватки осужденных

Малое число осужденных женщин приведет к закрытию единственной женской колонии в Омской области, а учреждение перепрофилируют в исправительный центр, сообщила в четверг Sibner.ru представитель пресс-службы регионального УФСИН.

«В женской колонии у нас при лимите более 200 человек содержится менее 200 человек. Естественно, такое состояние дел не устраивает федеральную службу и государство, потому что нет смысла содержать большое количество сотрудников на такое учреждение», — цитирует ТАСС начальника омского УФСИН Константин Книс.

Пока неизвестно, когда будет расформирована колония, но женщин-заключенных при таком исходе дел планируют перевести в исправительные учреждения других регионов. А здание колонии получит другое назначение.

«Это будет перепрофилировано в исправительный центр…Там будут отбывать наказание осужденные, которые приговорены к исправительным работам или которым изменен вид наказания с лишения свободы, и они переведены на принудительные работы. То есть это оперативный новый вид наказания. Осужденный в течение какого-то времени будет находиться в исправцентре, а в остальное время на работе, там, где они трудоустроен», — сказала представитель УФСИН.