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Новосибирцы сфотографировали Туманность Ориона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Большой новосибирский планетарий

Жители Новосибирска сфотографировали Туманность Ориона М42 в обсерватории, сообщает пресс-служба Большого новосибирского планетария.

Группа обучающихся объединения «Практическая астрономия» под руководством педагога Андрея Никифорова сфотографировала Туманность Ориона М42. Наблюдатели планетария получили 150 фотографий с выдержкой одна минута на каждый снимок. Фотография сделана в обсерватории планетария с помощью телескопа ТАЛ-75, фотоаппарат Canon EOS 5d mark III.

Туманность лежит ниже «пояса» из трех звезд и удалена примерно на 1,3 тысячи световых лет. Это лишь небольшая часть огромного облака, согреваемого молодыми звёздами. В ней формируются новые звезды.

«Большая туманность Ориона – самая яркая диффузная туманность, её поверхность простирается приблизительно на 80 на 60 угловых минут, что более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Поэтому она хорошо видна невооружённым глазом, а её положение на небесном экваторе делает эту туманность видимой почти в любой точке Земли», — говорится в сообщении.

С помощью орбитального телескопа Хаббл учёные из NASA обнаружили протопланетный диск в районе Трапеция. Сам район Трапеция, находящийся прямо в центре туманности, получил своё название благодаря четырём массивным звёздам, расположенным в виде трапеции. В нижней части M42 обнаружены несколько коричневых карликов.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет