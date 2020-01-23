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Дмитрий Дюжев приедет на Байкальскую рыбалку

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Дмитрий Дюжев станет почетным гостем «Байкальской рыбалки-2020», которая пройдет в марте на льду озера, сообщили организаторы мероприятия в социальной сети Instagram.

«Байкальская рыбалка» — ежегодное соревнование, на которое приезжают гости со всего мира. В 2020 году рыбалка пройдет 27 и 28 марта в селе Турка Прибайкальского района. Организаторы ожидают не менее пяти тысяч гостей. Почетными гостями мероприятия в разные года были: Анна Семенович, Алексей Булдаков, Николай Валуев.

В 2019 году рыбалка попала в книгу рекордов Гиннеса по количеству участников (1,4 тысячи человек). На льду озера собрались любители подледного лова из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, сборная команда Евросоюза и даже гости из Конго. Общий улов соревнований составил 134 килограммов рыбы.

В прошлом году главным призом стал внедорожник Toyota Fortuner. В 2020-м победители получат аэролодку «Север 650». Командам, вошедшим в десятку лучших, достанутся снегоходы, лодочные моторы, надувные лодки и другие подарки.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет