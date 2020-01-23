Поджегший себя возле мэрии житель Приангарья умер в больнице

Мужчина, поджегший себя возле администрации Шелехова в Иркутской области в среду, 15 января, умер в больнице, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального Минздрава.

Житель Приангарья поджег себя возле администрации города на глазах у мэра Сергея Липина, который сначала не подозревал об истинных намерениях мужчины.

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«Из окна своего кабинета увидел молодого человека в нижнем белье возле здания Вневедомственной охраны. Сначала подумал, что он собирается потренироваться в покорении масленичного столба, расположенного рядом», — написал на странице «ВКонтакте» мэр города Сергей Липин.

Далее, по словам мэра, события развивались стремительно. Мужчина предположительно облил себя растворителем и поджег зажигалкой. Мэр выбежал на улицу и стал тушить пламя своей курткой, прохожие вызвали скорую помощь.

По предварительным областного СУ СКР, 32-летний мужчина получил ожоги тела площадью около 70% и был экстренно доставлен в больницу. Известно, что никаких требований он не предъявлял, состоит на учете у психиатра.