Россиянка стала новой «Миссис Вселенная»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая победила в конкурсе «Миссис Вселенная». Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram.

«Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», — написала Вербицкая.

У 43-летней конкурсантки четверо детей, она увлекается аргентинским танго и литературой. Вербицкая отметила, что на участие в конкурсе ее вдохновила семья, а также друзья.

Известно, что в конкурсе участницы прошлись по сцене в купальниках, рассказывали о себе и своих достижениях на английском языке.