Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

Россиянина в аэропорту Санкт-Петербурга россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Отмечается, что 23-лений россиянин прилетел в Россию из Шанхая. В Пулково он следовал транзитным рейсом с пересадками в Красноярске и Москве, передает Telegram-канал Mash.

Проверка показала, что у молодого человека высокая температура, его забрали в больницу с КПП. Сейчас врачи пытаются установить, связано ли ухудшение самочувствия мужчины с распространением коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. 22 января стало известно о девяти скончавшихся из-за болезни.