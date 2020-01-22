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Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © UK Department for International Development

Вспышка пневмонии в Китае, вызванная новым типом коронавируса, породила панику по всему земному шару — ряд ученых уже предрекли человечеству смертельную эпидемию. А Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное заседание, на котором решит, вводить ли режим чрезвычайной ситуации. Чем опасен вирус 2019-nCoV, какие у него симптомы, как не заразиться и чем лечить?

Что происходит

Согласно данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР на 22 января, от нового вируса в Китае умерло девять человек. Общее число инфицированных — 450 человек, оно увеличивается ежедневно. Порядка 2 тысяч граждан находятся на карантине. Случаи заражения также зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и еще ряде стран.

Западные эксперты подозревают китайские власти в сокрытии настоящих масштабов вспышки. Так, BBC со ссылкой на Центр глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона утверждает, что общее число заразившихся многократно превышает официальные данные и может достигать нескольких тысяч человек.

Впервые Китай проинформировал ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Уже 7 января местные ученые установили возбудителя болезни — им оказался коронавирус, получивший название 2019-nCoV. 

Установлено место первого проявления вируса — оптовый рынок морепродуктов в Ухане, 12-миллионном городе в Центральном Китае. Первые заболевшие постоянно посещали рынок либо там работали. Сейчас рынок закрыт на карантин, а сам город фактически заблокирован — из него закрыт выезд, отменены праздничные мероприятия.

Чем опасен вирус 2019-nCoV

Коронавирус — это семейство, объединяющее около 40 схожих вирусов, способных поражать человека, а также кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Предположительно, 2019-nCoV циркулирует в популяции летучих мышей, однако механизм заражения людей этим вирусов пока неизвестен.

Коронавирусы обычно поражают дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или нервную систему. Так как он активно размножается в слизистой носоглотки и дыхательных путей, у заболевшего нередко возникает бронхит или пневмония. Именно внезапная пневмония приводит к смерти.

Особенности нового вируса пока изучены очень слабо, но медики бьют в набат не просто так — два самых известных коронавируса, схожих с 2019-nCoV, вызывают «атипичную пневмонию» (более правильно называть тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)), а также «верблюжью простуду» (ближневосточный респираторный синдром).

Так, эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году унесла жизни 774 человек, а всего ей заболели 8096 человек. Смертность составила почти 10%. В 2012 году была зафиксирована эпидемия ближневосточного респираторного синдрома — более тысячи заболевших, итоговая смертность составила 35%.

Какие симптомы у «китайской пневмонии»

Для коронавируса характерны симптомы и признаки ОРВИ: насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, повышение температуры до 38-39 градусов, лихорадка, головная боль. У людей с ослабленной иммунной системой, детей и стариков заболевание быстро может перейти в тяжелую пневмонию, угрожающую смертельным исходом.

Но пока точно определить заражение невозможно. Российские медики смогут диагностировать 2019-nCoV только после появления лабораторного экспресс-теста — прототип доступной методики для диагностики 2019-nCoV испытают до конца января. До этого момента распознать вирус можно только по косвенным признакам.

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минздрав сразу после получения биологических материалов из Китая заказал разработку вакцины против коронавируса. Предположительно, на создание препарата уйдет три-четыре месяца, еще несколько понадобится на испытания. Таким образом, эффективная российская вакцина от 2019-nCoV появится примерно через полгода.

Китайские медики предварительно установили, что основная форма распространения вируса — респираторная, он передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Однако остается вероятность заражения вирусом Уханя и через прием в пищу зараженных морепродуктов или контакт с больными животными.

Как не заразиться?

Самая очевидная рекомендация, которая резко снизит риск заражения новым вирусом — не летать в ближайшее время в Китай. Но если от поездки отказаться нельзя, Роспотребнадзор рекомендует туристам советуют соблюдать самые простые меры предосторожности.

Так, россиянам порекомендовали носить маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей, не ходить на рынки, где продаются продукты животного происхождения, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Следует избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачам. 

Как лечат китайский вирус?

Лечения 2019-nCoV пока не существует, однако при правильном уходе иммунитет обычного человека должен справляться с вирусом за семь-восемь дней. Но учитывая высокую летальность, рассчитывать на удачу и самоисцеление не стоит, лучше максимально поберечься. 

Эксперты указывают, что полностью исключить риск завоза коронавируса в Россию невозможно даже при массовом отказе от посещений Китая, так как ежегодно более полутора миллионов китайских граждан посещают российские города. Сейчас на всех пунктах пропуска через границу Китая и России введены меры усиленного санитарно-карантинного контроля.

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saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

brr7

Непотопляемая голикова))) сейчас ей поручат новую задачу, что бы и там она всё завалила))))