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Зеленский «перехватит» Путина в Израиле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев запросил у Москвы встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

При этом Ушаков отметил, что российская сторона не отвечала отказом на запрос Киева о встрече двух лидеров, однако с учетом графика продолжительные встречи вряд ли возможны. Скорее всего, из-за насыщенного графика Путина беседа может пройти «на ногах», передает ТАСС.

Первая встреча лидеров России и Украины состоялась 9 декабря в Париже. 31 декабря 2019 года Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом. Владимир Зеленский 20 января в интервью израильским журналистам заявил о необходимости диалога с Путиным.

Президент России вылетит в Израиль 23 января. Визит приурочен к проведению форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», темой которого стало 75-летие освобождения Освенцима.

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saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

brr7

Непотопляемая голикова))) сейчас ей поручат новую задачу, что бы и там она всё завалила))))