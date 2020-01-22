Зеленский «перехватит» Путина в Израиле

Киев запросил у Москвы встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

При этом Ушаков отметил, что российская сторона не отвечала отказом на запрос Киева о встрече двух лидеров, однако с учетом графика продолжительные встречи вряд ли возможны. Скорее всего, из-за насыщенного графика Путина беседа может пройти «на ногах», передает ТАСС.

Первая встреча лидеров России и Украины состоялась 9 декабря в Париже. 31 декабря 2019 года Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом. Владимир Зеленский 20 января в интервью израильским журналистам заявил о необходимости диалога с Путиным.

Президент России вылетит в Израиль 23 января. Визит приурочен к проведению форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», темой которого стало 75-летие освобождения Освенцима.