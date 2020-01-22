Путин раскритиковал потребительскую корзину россиян

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом наборе продуктов недостаточно овощей, фруктов, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — цитирует Путина ТАСС.

Действующая корзина не пересматривалась с 2012 года, хотя согласно закону она должна устанавливаться каждые пять лет. Исходя из стоимости потребительской корзины и расходов на обязательные платежи Минтруд рассчитывает величину прожиточного минимума.

Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для здоровой жизни. Кроме продуктов, в ее структуру входят одежда, обувь и головные уборы, белье, школьные принадлежности, лекарства, услуги электроэнергии, водоснабжения.

Сейчас потребительская корзина на одного взрослого человека в год включает 126,5 килограммов хлебобулочных изделий, 290 килограммов молока и молочных продуктов, 100 килограммов картофеля, 114 килограммов овощей, 60 килограммов фруктов, 58,6 килограммов мяса, 18,5 килограммов рыбы, а также 23,8 килограммов сахара и кондитерских изделий.

